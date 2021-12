Efter bronzemedalje: Odense-spiller topper VM-liste

Gennem verdensmesterskabet kan hun samlet notere sig for at være den, der har flest redninger i hele turneringen - i alt 80 redninger.

- Selvtilliden har nok fået et boost hos Althea, bekræfter Lars Peter Hermansen.

Også TV 2 Sports tre eksperter placerer hende på deres bud på et All Star-hold.

- Det er både for Reinhardt og Haugsted et internationalt gennembrud det her. Det har ligget og luret, men her har det krystalliseret sig. Reinhardt har været helt, helt ekstraordinær, siger Bent Nyegaard til TV 2 Sport.