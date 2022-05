Efter byggeforsinkelser: H.C. Andersens Hus får millioner i nyt tilskud

Det nye museum H. C. Andersens Hus står til at få et ekstraordinært tilskud på 3,3 millioner kroner af Odense Kommune i 2022.

Det sker som følge af forsinkelser i byggeriet i 2021, hvor museet er gået glip af entreindtægter. Det fremgår i dagsordenen til økonomiudvalgsmødet, der fandt sted onsdag.

Rådmand for By- og Kulturudvalget i Odense Søren Windell (K) fortæller, at det er for at sikre et godt fundament for det nye hus.

- Det handler om, at vi som kommune tager ansvar for, at der har været en forsinkelse, ikke at de er nødlidende, men vi vil gerne sikre os, de har et godt fundament.

En del af Odense Bys Museer

Det er Odense Bys Museer, der varetager driften af det nye museum H.C. Andersens Hus, som åbnede for offentligheden i sommeren 2021. Odense Kommune har været bygherre på projektet og ejer af bygningerne, som lejes ud til Odense Bys Museer.

- Museet skal så, kan man sige, kompenseres for den forsinkelse, der har været i forbindelse med byggeriet, siger Søren Windell.

Åbningen af museet fandt sted i 2021, men kunne altså kun åbnes delvist. Forventningen var ellers, at det kunne tiltrække mellem 200.000 og 300.000 årlige gæster, hvilket er en markant stigning i forhold til de tidligere besøgstal på det nuværende H.C. Andersen Museum.

Tilskuddet bliver finansieret inden for Økonomiudvalgets samlede økonomiske ramme, primært ved overført mindreforbrug fra 2021.