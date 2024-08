Efter byggesjusk: Gravid kvinde tvinges ud af sit hjem dagen efter termin

Ingen kommentar

Det er byggeentreprenøren Thomas Lund Hansen, der står bag ejendommen, og det er ikke første gang, at han er i mediernes søgelys.

Alene med byggeriet i Kongensgade har der været en del spektakel. Fyens Stiftstidende har beskrevet, hvordan han blev meldt til politiet, fordi han havde brugt ejendommen som hotel uden tilladelse.

Så har Thomas Lund Hansen også fået en 75.000 kroner stor bøde, fordi han havde bygget noget af ejendommen - også uden at have fået den nødvendige tilladelse.

Og i foråret stod en ung islandsk mand frem i avisen og fortalte, at han kun havde fået lidt over 20 kroner i timen, da han arbejdede for byggeentreprenøren.

Selv har Thomas Lund Hansen ikke sagt meget.

Da TV 2 Fyn tirsdag formiddag besøger bygningen i Kongensgade, finder vi ham på et kontor i ejendommen.

Her fortæller han, at han ikke ønsker at medvirke i et interview, og så forsikrer han os ellers for, at der er styr på det hele.

Skræmmende

På den nu usikre altangang møder vi ikke mange beboere. En stor del af lejlighederne er tomme, og dem, der åbner deres døre, er fra Rusland og Irak.

Ingen har lyst til at tale foran et tændt kamera eller en diktafon, på nær gravide Soffía Gústafsdóttir og hendes mand, Daniel Molbek.

- Det er skræmmende. Vi er lige flyttet ind, siger han.

Da de modtog beskeden, ringede han til kommunen for at høre, hvad de nu skulle gøre. Her fik han at vide, at de skulle ringe til boligforeningen.

- Men de har først telefontid på torsdag, fortæller Soffía Gústafsdóttir.

Og så er spørgsmålet, om hun har nået at føde før de ved, hvor de skal bo.