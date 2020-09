Efter dødsulykke: Omkomne mindes ved ødelagt mur

Tre unge mænd kørte fredag aften galt i en bil i det centrale Odense. To af dem mistede livet i ulykken, mens den seneste melding er, at den tredje fortsat er indlagt og i kritisk tilstand.

Det har fået flere til at sende en hilsen til de involverede og deres pårørende ved at lægge blomster og tænde lys på Østerbro, hvor ulykken skete.

Det er sat foran den træbeklædning, der lige nu er med til at forstærke husmuren, som bilen af endnu ukendte årsager kørte ind i.

Mange vidner har henvendt sig

Der er tale om tre mænd på 21 år, der kørte i en ældre, grøn BMW. Politiet efterlyste efter ulykken vidner, der kunne være med til at klarlægge, hvorfor det gik galt.

Vi har fået en hel del vidnehenvendelser og har afhørt flere Ehm Christensen, vagtchef hos Fyns Politi

- Vi har fået en hel del vidnehenvendelser og har afhørt flere. Vi er nået så langt, så vi regner med, at det er et solouheld, siger vagtchef hos Fyns Politi Ehm Christensen og forklarer, at det her betyder, at der ikke er tegn på, at bilen har kørt ræs mod andre, eller at det på anden måde kan være en anden bil, der var årsag til ulykken.

- Vi har en mistanke om, at uheldet skyldes høj fart.

Flere af vidnerne kan i hvert fald fortælle, at de har set bilen køre stærkt. Politiet afventer dog fortsat bilinspektørens rapport.

Stort fremmøde ved hospitalet

Politiet blev alarmeret 21.47 fredag aften, og ud fra observationer på gerningssteder blev det her vurderet, at bilen var skredet ud, havde ramt en lygtepæl og var fortsat ind i en husmur.

De implicerede blev efterfølgende bragt til Odense Universitetshospital, hvilket tiltrak omkring 50 mennesker til hospitalet.

Politiet så sig derfor nødsaget til at lave en såkaldt skalsikring, der skulle sikre arbejdsro til personalet samt sikkerhed for både personale og de indlagte.