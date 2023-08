Efter drab på shelterplads: Politiet søger vidne fra Odense

Nordjyllands politi søger et vigtigt vidne fra Odense.

Efterlysningen kommer i kølvandet på en drabssag, som Nordjyllands politi har efterforsket siden lørdag eftermiddag, den 5. august klokken 13.35, hvor en mand blev fundet afgået ved døden på shelterplads umiddelbart syd for Vadum Kirke.

- Det, som vi konkret søger, er to eller tre mænd, som torsdag den 3. august om aftenen cirka kl. 17:00-22:00 efter vores oplysninger var til stede på den pågældende shelterplads i Vadum, hvor offeret lørdag blev fundet, siger politikommissær Carsten Straszek, der tilføjer, at mændene muligvis kom kørende i en lille sort personbil:

- Den er af vidner set holde på vejen ud for shelterpladsen på det omhandlende tidspunkt.

Det ene vidne der efterlyses er fra Odense, mens den anden person menes at være fra Århus. Der er endnu ikke oplysninger om, hvor den tredje person menes at komme fra.

- Men disse mænd vil vi meget gerne i kontakt med, da det er vores opfattelse, at de kan have information, der er af væsentlig betydning for vores igangværende efterforskningsarbejde, fortæller Carsten Straszek, som opfordrer vidnerne til straks at ringe til politiet på telefon 114.