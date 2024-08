Efter dyb skuffelse: OB-anfører kræver intensitet mod Hillerød

Lørdag eftermiddag skal OB forsøge at komme tilbage på sporet efter tirsdagens pokalblamage, hvor klubben tabte i pokalturneringen mod Middelfart fra 2. division.

Nu venter Hillerød som modstander i Nordic Bet Liga med kampstart i Odense på lørdag kl. 16.00, og i OB er man opsat på at levere en god præstation efter midtugens skuffelse.

Det fortæller OB-anfører Viljar Myhra i et interview med TV2 Fyn.

-Det er godt, at der kommer en kamp hurtigt, for man sidder med en dårlig følelse efter at have tabt den kamp, men vi har kigget på det, og vi er klar over, hvad vi har begået af fejl. Det tror jeg egentlig, at alle kan se; vi manglede intensitet hele vejen, og den skal virkelig op mod Hillerød, siger Viljar Myhra til TV2 Fyn.

Han lægger ikke skjul på, at tirsdagens pokalkamp var en stor skuffelse for OB’erne.



-Det var hårdt at tackle det. Det var selvfølgelig en kamp, vi skulle vinde, og egentlig ganske komfortabelt, men sådan blev det ikke, og det må vi forsøge at lære af. Vi skal lære af de fejl, vi begik, og så skal vi bruge det til at slå hårdt tilbage mod Hillerød på lørdag, siger han.

- Vi skal dominere endnu mere

Mens OB nu er ude af pokalturneringen, kan fynboerne trods alt glæde sig over en fornuftig start i Nordic Bet Liga, hvor OB har hentet ni point i de første tre kampe.

-Pointmæssigt er vi kommet godt i gang. Det er det vigtigste. Præstationerne har været lidt op og ned, men jeg synes alt i alt, at vi er på rette vej. Stemningen i truppen er virkelig god, så det giver mig troen på, at vi kan fortsætte med at udvikle os og blive et bedre hold. Der er fortsat ting, vi kan blive til, for vi skal dominere endnu mere, end det vi har gjort, siger Viljar Myhra, der også selv har leveret godt ved kun at lukke ét mål ind i de første tre kampe.

-Jeg føler, at min egen præstation har været god, solid og stabil indtil ivdere, og jeg synes virkelig, at relationen mellem mig og forsvaret er på vej til at blive stærk. Så det er en god følelse, og så skal vi koncentrere os om at blive endnu bedre og bygge relationen endnu stærkere. Jeg har virkelig en tro på, at vi får en fin sæson, siger målmanden.