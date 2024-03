Efter episoder med vold og krænkelser: Kom til gratis debat om folkeskolerne i aften

Der er nok at tale om, når det handler om de udfordringer, som folkeskolen står overfor. Flere episoder med vold, krænkelser og mobning.

Derfor inviterer TV 2 Fyn til debat om folkeskolen.

Hvorfor opstår sager, som de der har været fremme på Agedrup skole og Borup Skole i Køge.

Hvordan kommer man videre ovenpå den slags episoder? Hvordan kan man sikre, at folkeskolen også er et godt og tryg sted at være i fremtiden, og at både elever, forældre, lærere og politiker er tilfredse med skolen?

I debatten medvirker:

Nanet Jeppesen, der er forælder til et barn på Agedrup Skole

Camille Leicht, der er medlem af skolebestyrelsen på Munkebjerg Skole

Charlotte Holm, der er formand for Odense Lærerforening

Simon Hempel-Jørgensen, der er skoleleder på Korup Skole og formand for skolelederne i Odense

Mads Thomsen (S), der er medlem af Børne- og Ungeudvalget i Odense

Alex Ahrendtsen, der er folkeskoleordfører på Christiansborg for Dansk Folkeparti





Du kan være med til debatten, der foregår på Korup Skole i aften mellem klokken 19.00 og 20.15.



Der er kaffe og kage, og det er helt gratis at deltage.

Tilmelding er nødvendig på jari@tv2fyn.dk