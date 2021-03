Efter flere års tovtrækkeri: Nu er Åløkkeskovens fremtid besluttet

I flere år har et potentielt boligbyggeri i Åløkkeskoven i Odense skabt røre og frustration blandt beboerne i området.

Det drejer sig om området kaldet matrikel 27f eller cirkuspladsen, der er ejet af ejendomsselskabet Olav De Linde, som har ansøgt om at opføre en række boliger.

Læs også Olav de Linde vil reducere byggeri og forære skov til kommunen

Men efter at forskellige forslag er røget frem og tilbage, er der mandag faldet en endelig afgørelse i sagen. Det fortæller Maria Brumvig (S), medlem af by- og kulturudvalget i Odense Kommune, til TV 2 Fyn.

- Denne sag har verseret i alt for mange år, og vi vil nu trække en streg i sandet. Så vi har besluttet at følge Venstres forslag om at optage matrikel 27f i Grønt Danmarkskort, siger hun.

- Det har været en lang proces, og det har været vigtigt at få vendt alle sten og få alle perspektiver med. Men uanset, hvordan vi vender og drejer det, vil man ikke kunne undgå at fælde træer. Og det harmonerer ikke med, at vi gerne vil være en grøn storby.

Grønt Danmarkskort Grønt Danmarkskort er et sammenhængende naturnetværk, som alle kommunerne bidrager til med udpegninger i deres kommuneplaner. Netværket omfatter eksisterende og potentielle naturområder og økologiske forbindelser. I juni 2017 vedtog Folketinget en ændring af planloven, som indebærer, at kommunerne skal foretage en samlet planlægning for naturbeskyttelsesinteresser og Grønt Danmarkskort. Kilde: Erhvervsstyrelsen Se mere

Et klart signal

Forslaget om en ændring i kommunalplanen, der skulle at lade cirkuspladsen indgå i det såkaldte Grønt Danmarkskort, kom i første omgang fra Venstres Christoffer Lilleholt.

Han har været imod byggeplanerne fra starten.

- Det her er en fantastisk stor, grøn sejr for Odense og Åløkkeskoven. Det har ligget mig meget på sinde, siden jeg startede som rådmand, at beskytte vores grønne områder i byen, og det er lykkedes i dag. Det er jeg fanstastisk glad for, siger Christoffer Lilleholt, By- og Kulturrådmand i Odense.

Ifølge ham sender beslutningen et klart signal om, at skoven er et sted, der skal bevares, og ikke er et sted, der skal bygges.

Socialdemokrat talte positivt om byggeri i sidste uge

Byggefirmaet Olav de Linde har i løbet af de år, som sagen har verseret, flere gange ændret planerne. De har lydt på både seks og otte nye bygninger i skoven.

Fordi man er lang tid om at beslutte sig, betyder det ikke, at man er for eller imod noget Maria Brumvig (S), medlem af by- og kulturudvalget i Odense Kommune

Så sent som i sidste uge kom der et nyt forslag på tre bygninger som svar på Christoffer Lilleholt (V) udspil med at få skoven med i Grønt Danmarkskort.

Forslaget fra Olav de Linde fik positive tilbagemeldinger fra Socialdemokratiet.

- Jeg synes, at dette er en positiv udvikling, og det viser, at Olav de Linde har lyttet til kritikken. Firmaet har rakt hånden frem, og jeg håber, at dette forslag kan lukke konflikten om Åløkkeskoven og få parterne til at mødes, sagde Anders W. Berthelsen (S), der er medlem af By- og Kulturudvalget, fredag.

Men ifølge Maria Brumvig er det dog ikke ensbetydende med, at man har ændret holdning til projektet i løbet af sagsbehandlingen.

Læs også Rasende Åløkke-beboere: - Man bider skoven stykke for stykke

- Jeg synes altid, man skal se positivt på det, når der er nogen, der kommer med et kompromis, siger hun.

- Fordi man er lang tid om at beslutte sig, betyder det ikke, at man er for eller imod noget. Vi synes bare, at det er vigtigt, at hver en sten bliver vendt, og at alle bliver hørt.

Før forslaget er endeligt besluttet, skal det godkendes i byrådssalen i næste uge.