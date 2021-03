Efter flere dages fald: Nu stiger smitten en smule igen i Vollsmose

Den seneste uges tid er det gået den rigtige vej med smittetallene i Odense-bydelen Vollsmose, som i februar og marts har oplevet voldsomt høje smittetal.

Fredag viser den seneste opgørelse, at incidenstallet er steget en smule fra 601,6 til 612,5. Det sker, efter at der det seneste døgn er fundet ni nye smittetilfælde med coronavirus.

I alt har der været konstateret 56 tilfælde med coronavirus den seneste uge i Vollsmose.

Odenses incidenstal er under 100

Samlet set falder incidenstallet for hele Odense Kommune.

Torsdag lå kommunens samlede incidenstal på 90,3, men det er dykket en smule til 87,8.

I nabobydelen Agedrup falder smittetallene også i løbet af det seneste døgn. Agedrup havde torsdag et incidenstal på 213, men det er røget ned på 183 fredag.

Derfor er incidenstal vigtige

Odense NV og Odense SV har byens laveste smittetal. Begge områder ligger med incidenstal på under 30.

Incidenstallene er vigtige indikatorer på, hvor udbredt smitten er, og de kan få stor betydning for, hvilke dele af landet der får lov til at genåbne først.

Periode Antal gennemførte test Test i uge 10 (mandag-torsdag) 2.602 Test de seneste syv dage (5.-11. marts) 6.450 Test siden indsatsen begyndte 27. feb. 10.341

Opgørelserne fra Odense Kommune dækker over test gennemført i Vollsmose, både pcr- og antigentest, uanset om den testede person bor i Vollsmose, ligesom Vollsmose-borgeres test andre steder i byen ikke kan medregnes.

Kilde: Odense Kommune

Har en kommune eller en bydel incidenstal på over 100, er der større risiko for, at den fortsat skal være lukket ned, selv om resten af samfundet kan genåbne.