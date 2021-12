Efter flere forsinkelser: Letbanen åbner først til maj

Den nye åbningsdato kommer fra Odense Letbane selv på baggrund af en tidsplan fra letbanens leverandør, Comsa.

Oprindeligt skulle letbanen være åbnet i slutningen af 2020, så blev åbningen udskudt til september 2021, blandt andet grundet byggeriet af parkeringskælderen ved Thomas B. Thriges Gade. Senere blev det skudt til årsskiftet 2021/2022 og i sidste uge kom der så endnu en udskydelse til foråret 2022 med åbning senest 31. maj.

Alt i alt en foreløbig forsinkelse på 17 måneder.

Under forskellige forudsætninger

I orienteringen fra Odense Letbane står der, at at handover fra Comsa forventes i sidste halvdel af april 2022 under en række forudsætnigner.

Det er blandt andet, at der ikke opstår yderligere begrænsninger som følge af grænseflader mod Banedanmark, at den endelige testplan er komplet, at der ikke findes alvorlige fejl og at en endelig godkendelse fra politiet af alle vejkryds kan opnås i perioden.

I de første uger af januar 2022 vil letbanen gennemgå dybden af forudsætninger og deres afhængigheder i forhold til de øvrige kontrakter, herunder Stadler og Keolis.