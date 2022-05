Efter flere påbud afbryder entreprenør samarbejde med asbestnedriver

”Virksomheden havde asbestsaneret i bygningerne i mange måneder, og havde stadig flere måneders asbestarbejde tilbage. Virksomheden kunne ikke dokumentere, at de som udførende virksomhed havde anmeldt asbestarbejdet til Arbejdstilsynet”, skriver Arbejdstilsynet i påbuddet.

Arbejdere uden uddannelse

Næste påbud fik BR Miljøtech efter et tilsynsbesøg i slutningen af marts, hvor Arbejdstilsynet kunne konstatere, at fire østeuropæiske arbejdere - eller halvdelen af arbejderne, der blev truffet - ikke var uddannet i, hvordan man håndterer asbest korrekt, selvom det er et klart krav i loven, at man skal have et særligt kursus, før man må begynde at arbejde med asbest.

”Under besøget kunne det ikke dokumenteres, at fire af de otte ansatte, der er beskæftiget med sanering af asbest i byggepladsens kældre, havde gennemgået den lovpligtige asbestuddannelse”, skriver Arbejdstilsynet, der ved samme lejlighed opdagede, at der ikke var lagt en plan for asbestsaneringen i kældrene:

”Det er Arbejdstilsynets vurdering, at der ikke har været udarbejdet en arbejdsplan i forbindelse med nedtagningen af asbestholdig rørisolation i byggepladsens kælderrum 40D til og med 38. Derudover var der heller ikke nogen plan for efterfølgende rengøring af kælderrum. Planerne skal sikre, at arbejdet foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og i overensstemmelse med gældende regler”, skriver tilsynet.

Kritiske eksperter

Udover tilsynene fra Arbejdstilsynet har Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn også modtaget en video, som nogle af håndværkerne på byggepladsen i Højstrupparken har filmet i det skjulte. Den vælger vi at bringe, da den kan være et væsentligt bidrag til at kaste mere lys over sagen.