Efter forsinkelser på letbanen: - Det var næsten forventeligt

Det var en historisk dag, da Odense Letbane lørdag den 28. maj sendte de første tog med passagerer rundt i Odense.

Siden da har odenseanerne gratis kunnet hoppe ombord på letbanen fra en af de 26 stationer. Men selvom passagerer maks. må vente 7,5 minutter på det næste letbanetog, så har flere alligevel ventet i længere tid.

- Vi har haft udfordringer med forsinkelser, men det var næsten forventeligt - ikke mindst på grund af de mange mennesker, siger Dan Ravn, der er direktør for drift og vedligehold, til TV 2 Fyn.

Han henviser til, at folk lige skal lære, at man eksempelvis skal trykke på knappen på døren, når man skal stige ombord eller forlade letbanetoget.



- Det har ført til, at det har taget lidt ekstra til at få folk ind og ud af letbanen, og det har givet nogle forsinkelser, fortæller han.

I har jo kørt testkørsel i lang tid. Har I ikke været ordentligt forberedt?

- Jeg synes, vi har været forberedt så godt som muligt. Vi har jo ikke kunnet køre med passagerer, så det skal vi lige vænne sig til. Samme billede har man set andre steder, hvor en letbane er begyndt at køre.

- Men vi har selvfølgelig stadig arbejdshandskerne på.



Her skal vi blive bedre

På trods af det er Dan Ravn virkelig tilfreds med den start og modtagelse, som Odense Letbane har fået de første dage.

- Jeg synes, det har været fantastisk med så mange, vi har haft ude at køre med letbanen. Det er vi glade og stolte over, siger direktøren.



- Jeg har oplevet alt fra begejstrede børn til den mere skeptiske gruppe. Jeg tror og håber, at vi har fået omvendt nogle af skeptikerne.



Og han satser på, at han og resten af folkene bag Odense Letbane kan få endnu flere skeptikere overbevist om at bruge letbanen i fremtiden.

Dan Ravn har i hvert fald eksempler på, hvad der skal gøres bedre.

- Vi skal være hurtigere og bedre til at give trafikinformation, så folk ved, hvis der eksempelvis er forsinkelser, og hvorfor vi gør, som vi gør. Det gælder både i togene og på nettet, forklarer Dan Ravn.

Han fortæller desuden, at folk har nævnt, at det kan være svært at nå op til en holdestang eller få fat i noget andet, man kan støtte sig til i letbanetogene.

Det er også noget, man kigger på, om man skal gøre noget ved.

På TV 2 Fyn har vi tidligere testet, hvem der kommer hurtigst frem - letbanen eller en cyklist. Du kan få resultatet og se duellen her.