Efter forsøg på sprængning: To mænd sigtes for forsøg på drab

En 19 og en 20-årig mand sigtes nu for forsøg på drab, samt for at udsætte andres liv for fare, efter de forsøgte at sprænge en opgang på Nyborgvej i luften den 20. december sidste år.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Sigtelserne er en udvidelse af de eksisterende sigtelser mod mændene, som lyder på at planlægge en sprængning i opgangen.

Grunden til at sigtelserne nu er udvidede er, at politiet har fået svar på de tekniske beviser, som viser at sprængstoffet kunne have medført en dødelig udgang, hvis det var blevet detoneret, fremgår det af pressemeddelelsen.

De tekniske undersøgelser omfatter blandt andet prøvesprængning af det fundne sprængstof.

I forbindelse med prøvesprængningen er der udarbejdet en farlighedserklæring, som fortæller, hvor farligt det anvendte sprængstof har været.

To planlagte sprængninger

De to mænd blev anholdt tæt på opgangen, hvor sprængstoffet var placeret den 30. december sidste år.

Politiet havde observeret den ene af mændene komme løbende ud af opgangen. I opgangen stod en spand med 4,4 kilo plastisk sprængstof.

I pressemeddelelsen fremgår det, at mændene både havde planlagt en sprængning i en ejendom i Odense den 28. og 30. december.

Fyns Politi vurderer, at sprængstoffet blev placeret som led i en konflikt mellem enkeltpersoner, der færdes i det kriminelle miljø i Odense. Dermed er det ikke Fyns Politis vurdering, at sprængstoffet blev placeret som led i en bandekonflikt.

- Det skal være trygt at færdes i Odense. Derfor tager vi denne sag meget alvorligt, og vi har stor forståelse for, hvis den giver anledning til spørgsmål fra borgernes side, udtaler Michael Lichtenstein vicepolitiinspektør ved Fyns Politi og fortsætter:

- Derfor sætter vi også fortsat hårdt ind mod personer, der færdes i et kriminelt miljø.

Det er Fyns Politis klare opfattelse, at man trygt kan færdes på Nyborgvej og alle andre steder i Odense.

- Vi prioriterer synlig politimæssig tilstedeværelse i byen kombineret med et hårdt tryk på kriminelle grupperinger, afslutter Michael Lichtenstein.