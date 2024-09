Efter halvandet års kamp mod systemet: - Nu har jeg endelig fået et liv

Kommunen lagde også til grund, at hun "på nuværende tidspunkt stort set ikke deltager i nogen af de aktiviteter, som hun giver udtryk for, at hun ønsker at deltage i". Kommunen tvivlede desuden på, at hun har kræfter til de aktiviteter, hun drømmer om.

Kommunen tilbød hende i stedet socialpædagogisk støtte.

- I Josephines sag er hun blevet mødt med, at hun kan nøjes med hjemmehjælp og ledsagerordning på 15 timer om måneden, så hun har mulighed for at komme ud. Så overlever hun, men hun lever ikke. Man glemmer simpelthen menneskerne, og det er en katastrofe i sådan en sag, siger Thomas Krog, der er politisk chef i patientforeningen Muskelsvindfonden.

Muskelsvindfonden: Det er synd og skam

Efter Ankestyrelsen, Muskelsvindfonden og TV 2 Fyn gik ind i sagen, er kommunens afgørelse blevet omgjort, og hun får altså nu en hjælpeordning, så hun har hjælp de fleste af døgnets timer.

- Hun kan nu leve et ungdomsliv som andre. Jeg får næsten kuldegysninger af lykke ved at se, at hun nu har fået mulighed for at leve. At der skulle gå over et år, er synd og skam og i virkeligheden også kritisabelt, siger Thomas Krog, der ærgrer sig over, at kommunerne er så økonomisk pressede, at de ikke vil hjælpe.

Ifølge Odense Kommune er det dog ikke af økonomiske årsager, at man har givet afslag til en hjælpeordning.

- Når der kommer en ansøgning, hvor der ikke er aktiviteter, så bliver vi nødt til afprøve, hvad det er, man ønsker at deltage i. Måske er socialpædagogisk støtte det, der brug for, så borgeren kan udvikle sine aktiviteter. Så kan man senere vurdere, siger Sri Sundarampillai, der er chef for Myndighed og Frivillighed under Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune.

Lige så meget som Josephine Andersen ærgrer sig over det trælse forløb, inden kommunens afgørelse blev omgjort, lige så meget drømmer hun videre om at leve et fuldt liv trods muskelsvind.

- Jeg drømmer om at se hele verden. Jeg vil bare ud og rejse. Jeg er også bilentusiast. Jeg elsker at komme til biltræf, og det har jeg brugt meget af sommeren på, siger Josephine Andersen.