Efter heftig debat i Skibhuskvarteret - hvor rammer vejlukninger næste gang?

TV 2 Fyn har også spurgt flere byrådsmedlemmer, om de ved, hvilke bydele der er i spil. Det er fortsat uvist.

Det er problematisk, at odenseanerne ikke ved, om der skal lukkes veje i deres bydel endnu, når det ellers er politisk vedtaget.

Det mener social- og beskæftigelsesrådmand Christoffer Lilleholt (V), der ikke er en del af forligskredsen bag vejlukningen på Skibhusvej.

- Det er et kæmpe problem, at man gambler med odenseanernes og butikkernes muligheder for at komme frem i livet, siger Christoffer Lilleholt.

- Beboerne i de enkelte områder sidder og tænker: Næste gang bliver det mig. Det gælder både dem, der er bekymret for, om de får deres vej lukket, eller om de overtager trafikken fra de veje, der skal lukkes, forklarer han.

Han ærgrer sig over, at forvaltningen holder det “hemmeligt”.

- Man skal være ærlig over for odenseanerne om, hvilke planer man skal lave, når det drejer sig om, hvordan de skal leve deres liv og drive deres butikker. For børnefamilier er bilen uundgåelig, når man skal rundt, siger Christoffer Lilleholt.