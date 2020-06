Efter historisk nederlag til bundprop: OB-træner fredet af klub og fans

Der er ikke en ny cheftræner på vej til OB. I hvert fald ikke som følge af nederlaget på 6-0 til Silkeborg mandag aften. Det bekræfter OB's sportschef Michael Hemmingsen tirsdag eftermiddag til TV 2/Fyn.

- Vores cheftræner er stadig træner i Odense Boldklub. Det er klart, at der opstår mange tankescenarier rundt omkring - forståeligt nok - men vi er sikre på, at vi skal arbejde på, at vi allesammen løfter i flok, siger OB's sportschef Michael Hemmingsen.

- Det var en lortekamp. Passive OB-spillere som fejlplacerer sig. Det er slet ikke sjovt Brian Larsen, OB-fan

Tirsdag klokken 12.00 var OB-spillerne indkaldt til restitutionstræning i Ådalen efter det store nederlag til midtjyderne mandag. OB's største nederlag på udebane i klubbens superliga-historie.

- Stemningen er ikke så god lige nu. Vi skal selvfølgelig lige sunde os, og så er jeg sikker på, at vi nok skal komme op igen, siger Michael Hemmingsen.

Folk gik hjem fra værtshus

Et sted, hvor stemningen heller ikke var god mandag aften, var værtshuset Mål og Skåål i Odense-bydelen Bolbro. Her var Brian Larsen og en masse andre OB-fans samlet for at se kampen

Han er medlem og tidligere formand for fanklubben 'De Stribede', og han fortæller at stemningen på værtshuset var optimistisk i starten af kampen. Selv da OB var bagud med to mål, troede de stadig på det, men da stillingen blev 3-0 og 4-0, begyndte fansene at få nok.

- Det er noget af det værste, jeg har set dem præstere. Det jo ikke FC Midtjylland, de har tabt 6-0 til. Det Silkeborg, som stort set er rykket ud af ligaen. Leif Rasmussen, sportsredaktør, Sport Fyn

- Folk begyndte at gå hjem, ligesom hvis de havde været på stadion, og det kan jeg godt følge dem i. Det er jo ren ydmygelse i stor kaliber. Man er ikke sur, man er bare mega skuffet, siger Brian Larsen.

OB har kun vundet én kamp ud af de sidste 12, og hvis det fortsætter, risikerer de at ende i en playoff-kamp om nedrykning. Alligevel mener Brian Larsen ikke, at en ny træner er løsningen.

- Vi har snart skiftet træner så mange gange, og hvad hjælper det. Det koster bare penge, siger Brian Larsen.

Kan ende med nedrykning

Allerede torsdag skal OB igen i kamp, når de møder SønderjyskE på hjemmebane, og der skal ske noget markant i den kamp, hvis OB skal vinde Sport Fyns sportredaktørs tillid.

- Efter at have set det i går, er jeg blevet mere bekymret, end jeg var. Nu er det helt åbent, om OB kommer til at spille om nedrykning i den her pulje, siger Leif Rasmussen og fortsætter:

- Det ville være utilgiveligt, hvis de rykkede ned, og det ville være at bombe fynsk topfodbold år tilbage.

Leif Rasmussen dækkede selv kampen mandag aften, og han husker ikke at have set noget lignende i mange år.

- Det er noget af det værste, jeg har set dem præstere. Det jo ikke FC Midtjylland, de har tabt 6-0 til. Det Silkeborg, som stort set er rykket ud af ligaen. En klub med OB's rennomé og ry kan ikke tillade sig at tabe 6-0 til Silkeborg, siger Leif Rasmussen.

'En fejl-40'

Både fans og klub håber på bedring i torsdagens kamp mod SønderjyskE, og at de hurtigt glemmer kampen mod SIlkeborg.

- Jeg håber, de tager sig sammen og viser, at det bare var en fejl-40, siger Brian Larsen.

- Vi er fuldstændig bevidste om, hvor vi er, men det er én kamp ad gangen, og så er jeg sikker på, vi nok skal klare det, siger Michael Hemmingsen.