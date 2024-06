Efter Kansas City-konkurs: Her får musikere øvelokaler

Siden spillestedet Kansas City gik konkurs i november sidste år, har mange bands og musikere i Odense nok spekuleret på, hvor de kan få lov til at øve i fremtiden.

Onsdag skal politikerne i By- og Kulturudvalget i Odense Kommune tage stilling til en plan for fremtidens øvelokaletilbud i Odense.

Forvaltningen indstiller, at kommunen indgår en aftale med virksomheden Bandlokaler.dk om etablering af 10-12 øvelokaler i Grønløkkeområdet, som skal give musikerne et sted at øve på kort sigt.

Derudover forslår forvaltningen, at kommunen giver et anlægstilskud på 1,3 millioner kroner til Bandlokaler.dk til etablering af et større øvelokaletilbud på Østerbro, og at forvaltningen får tilladelse til at forhandle en endelig støtteaftale på plads med virksomheden.