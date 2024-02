Efter kniv-episode på omstridt skole - leder tror ikke på straf

Ingen tillid til ledelsen

- Havde det gjort en forskel med en bortvisning for jeres vedkommende?



- Ja, det vil jeg mene. Og det vil jeg også mene, det havde gjort for hele klassen, for der var meget uro. Når det er konsekvensløst, hvad er så det næste, der sker? Det er den følelse, vi sidder med, fortæller David Kieler.



Han understreger dog, at han ikke ønsker en konsekvens på bagkant her et år efter. For ham er problematikken større:

- Vi skal også huske på, at dem, der står på den anden side, også er børn. Jeg synes, man skal kigge på den forrådte kultur, der er kommet på skolerne, siger han og fortsætter:

- Jeg synes, man skal kigge på ledelsens brug af de værktøjer, de har til rådighed, de værktøjer, de forhåbentligt bliver beføjet nu, og så kigge på, hvad vi gør fremadrettet.

Er du tryg ved at sende dit barn i skole her et år efter episoden?



Ja, jeg er tryg, for jeg synes, de har nogle fantastiske lærere på skolen. Det skal lige siges. De har nogle lærere, der kæmper meget for vores børn.

- Men hvis du spørger mig, om jeg har tillid til, hvad der sker på skolen, så er svaret nej. Absolut ikke. Og det får jeg heller ikke med den ledelse, der sidder der.