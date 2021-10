Efter kontanthjælpssag: Rådmænd dybt uenige om sanktioner

Rådmanden fastholder desuden, at det gåt godt med ledigheden i Odense, hvor de, der har været ledige i mere end tre år, er faldet fra 220 til 120 i Dybros rådmandsperiode.



- Tingene går den rigtige vej, og vi har den laveste ledighed i ti år. Så det, vi har sat i værk, virker, påpeger han.

Søren Windell garanterer flere sanktioner

Over halvdelen af de jobparate ledige fynboer bor i Odense Kommune. Sammen med Svendborg og Kerteminde er det den kommune med den største andel jobparate på ydelsen.

Imens ligger Nyborg, der er den kommune på landsplan, der uddeler flest sanktioner, i den modsatte ende af skalaen.

Det er et bevis på, at forskningen har ret, lyder det fra Søren Windell.



- Vi kan jo se, hvordan det virker i Nyborg, men det vil man ikke rigtig bruge i Odense. Brian Dybro garanterer, at han ikke vil have flere sanktioner, og jeg vil garantere, at jeg vil have flere sanktioner. Vi skal simpelt have gjort noget ved det her, for det koster os jo velfærd hver evig eneste måned, at vi bruger så mange penge på offentlig forsørgelse, siger han.

- Kom nu i gang

At Brian Dybro ikke mener, at flere sanktioner er vejen frem, betyder ikke, at Odense Kommune slet ikke benytter dem. I 2020 blev der givet sanktioner til cirka hver fjerde jobparate kontanthjælpsmodtager, mens Nyborg gav til hver tredje. Det er vel at mærke tal fra perioden før, at Nyborg besluttede at skrue yderligere op for metoden.