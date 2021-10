Efter kontrol i gartnerierne: Direktør erkender blankt de dårlige tal

Lovovertrædelserne drejer sig blandt andet om opbevaring og anvendelse af ulovlige kemikalier.

Direktør i Dansk Gartneri Torben Lippert mener, at det er svært at forsvare, at der er fundet ulovligheder i en stigende andel af gartnerierne.

- Det er jo nogle dårlige tal. Det erkender vi blankt, og det skal der gøres noget ved, fastslår han.



Skal skatterydere rette op på fejl?

Odense Kommune har afsat 2,2 millioner kroner til gartneriindsatsen, hvilket betyder, at kommunen vil lave flere tilsyn, som kan hjælpe gartnerierne med at få ryddet op i rodet.

Selvom Torben Lippert mener, at der er kedelige tal, der er kommet ud af kemikalieinspektionens kontroller, mener han ikke, at man kan sige, at det er skatteyderne, der skal bruge penge på at rette op på Dansk Gartneris fejl.