Efter kræften var Ulla ikke i tvivl: Hun har som en af få taget imod fjerde stik

Ulla Kjeldsen-Kragh har været i behandling for kræft – og er dermed i risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb med corona.

Derfor mødte hun mødte i dag op på Athenevænget i Odense for at få det fjerde stik af corona-vaccinen.

- Jeg har ikke været i tvivl overhovedet undervejs i den her proces med covid. Det er fantastisk, at vi lever i et samfund, som giver mig det tilbud, fortæller hun.

Få har lagt arm til fjerde stik

De seneste ugers stigning i smittede og indlagte i flere lande i Europa har fået Sundhedsstyrelsen til at minde om muligheden for at blive vaccineret for fjerde gang.

Tilbuddet gælder kun udsatte og sårbare med henvisning fra egen læge, men foreløbig har kun 500 borgere på Fyn taget imod tilbuddet.

- Vi havde forventet, der ville komme op mod 10.000 borgere i den særligt sårbare målgruppe. Men det antal, vi havde forventet, er ikke kommet, så lige nu er der meget stille, fortæller Ninna Andersen, som er chefsygeplejerske på OUH.

Hun forventer dog, at sommeren kan have betydning for fremmødet. Ulla Kjeldsen-Kragh tror tværtimod, det kan have noget at gøre med uvidenhed.

- Jeg tror mere, det har noget at gøre med, at folk har været i tvivl. Jeg synes selv, jeg skulle være en del opsøgende for at blive klar over, at jeg kunne komme til, siger hun.

Fart på til efteråret

Selv om der var ret stille på Athenhevænget i dag, gør personalet alligevel klar til et stort rykind om få måneder.

Til efteråret bliver tilbuddet til udsatte og sårbare udvidet til alle borgere over 50 år.

- Vi forventer at skulle starte op 1. oktober med at vaccinere de 50+-årige. Så det kommer til at kræve forberedelse og ansættelse af en masse mennesker. Vi forventer, at det bliver en kort periode, hvor vi skal vaccinere rigtig mange, fortæller Ninna Andersen.