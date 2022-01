Efter langvarige rygter: Nu skal foreningen Søstre mod vold og kontrol undersøges

Nu håber foreningen, at en undersøgelse en gang for alle kan rense Søstre mod vold og kontrol.

- Vi håber, at politikerne vil igangsætte en uvildig advokatundersøgelse, så vi kan blive helt renset for de falske rygter og påstande om vores forening. Vi har hele tiden sagt, at vi ønsker denne form for undersøgelse, da vi ikke har noget at skjule og er parat til at lægge alt frem, siger Maja Løvstrup, der er direktør i foreningen.

For lang ventetid

Foreningen Søstre mod vold og kontrol har til formål at sikre, at kvinder kan leve et frit og selvstændigt liv uden negativ social kontrol og vold. Odense Kommune støtter foreningens arbejde med en halv million kroner om året.