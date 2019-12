Efter lukket møde mandag: Bazar Fyns butikker får 14 dage til at fjerne deres ting

Diskussionen bølger frem og tilbage på skiftevis arabisk og dansk. Indimellem falder ordene roligt og sagligt. Men de hæver sig også frustreret, og hos en enkelt understreges ordene med vrede slag i bordet.

Mohammad Saad siger, at han holdt op med at betale husleje til Olav de Linde, fordi vi ikke betalte vores husleje til ham. Men det er ikke rigtigt. Vi har allesammen betalt, hvad vi skal. Mohammed Kashko, butiksejer, Bazar Fyn.

Butiksejerne i Bazar Fyn har netop fået en klar besked:

Bazar Fyn lukker endeligt 31. december 2019. Basarens 40 butikker får derefter 14 dage til at fjerne deres ting.

Det er meldingen efter et møde mandag klokken 12 mellem Bazar Fyns butiksejere og Nicholas Thomsen, der er repræsentant for ejendomsselskabet Olav de Linde A/S, der ejer bygningen, hvor Bazar Fyn ligger.

TV 2/Fyn fik af butiksejerne lov at deltage i mødet. De er frustrerede over, at de får så kort tid til at pakke sammen.

- Vi skal lukke vores butikker om bare 15 dage. Det er slet ikke i orden. Vi har krav på et meget længere varsel. Der er da ikke nogen butikker i Danmark, som med så kort varsel får opsagt deres lejekontrakt, siger Mohammed Kashko, der ejer Sham Telemarket & Belysning i Bazar Fyn.

Ved siden af står en anden butiksejer, Jamal Chaaban. Han ejer butikken World Nuts. Han finder sin mobil frem og finder sin lejekontrakt på den. Han har seks måneders opsigelse, viser den.

Seks måneder, som han nu tilsyneladende alligevel kan kaste en hvid pind efter.

Basar-udlejer misligholdt kontrakt

Bazar Fyns 40 butikker lejer sig ind hos Mohammad Saad, som via sit firma Bazar Fyn Aps står for udlejning af butikslokaler i Bazar Fyn. Bazar Fyn Aps lejer ejendommen af det Aarhusianske ejendomsselskab Olav de Linde.

Ifølge Olav de Linde har Mohammad Saad dog misligholdt sin kontrakt. Han har ikke betalt husleje siden september. Derfor har Olav de Linde opsagt kontrakten med Bazar Fyn ApS.

Problemet er bare, at selvom Olav de Linde opsagde lejemålet for længe siden, så nåede beskeden ikke frem til butiksejerne. Det skulle Bazar Fyns ApS's ejer og direktør Mohammad Saad ellers have sørget for.

Sådan lyder i hvert fald beskeden fra Olav de Lindes repræsentant Nicholas Thomsen på mødet mandag.

Nicholas Thomsen var i krydsild som repræsentant for Olav de Linde, da han mødtes med Bazar Fyns udlejere mandag.

Butiksejere: Vi har betalt

Da Olav de Linde fandt ud af, at beskeden ikke var nået frem til butiksejerne, sendte ejendomsselskabet selv beskeden ud til butiksejerne. Det skete i form af et brev til butiksejerne om eftermiddagen fredag den 15. december.

Og det betyder altså nu, at butiksejerne blot har 15 dage tilbage, inden de skal lukke deres butikker.

Nicholas Thomsen bekræfter forløbet:

- Det er rigtigt, at butiksejerne skulle have haft information om situationen for længe siden, siger han.

Hvornår lejemålet med Mohammad Saad blev opsagt vil han dog ikke oplyse.

Det vil Søren Gørup Christiansen, der er direktør i Olav de Lindes afdeling i Odense, heller ikke.

Tilbage står butiksejerne og føler, at de bliver straffet uforskyldt.

- Prøv at se, siger Mohammed Kashko og fisker sin mobiltelefon frem.

Posteringer på hans netbank viser, at han betalte husleje som sent som i december. Flere andre butiksejere viser også deres mobiler frem for at dokumentere, at de også har betalt, hvad de skal i husleje til Mohammad Saads Bazar Fyns ApS.

Nicholas ville overtage

Midt i det hele sidder Nicholas Thomsen. Han er Olav de Lindes mand i dag. Men det har han ikke altid været.

Bazar Fyns butiksejere stiftede første gang bekendskab med Nicholas Thomsen i sommer. Dengang var det meningen, at han skulle overtage rollen som udlejer i bazaren fra Mohammad Saad.

Det bekræfter Nicholas Thomsen selv.

Men undervejs i forløbet bliver han i stedet ansat hos Olav de Linde.

- Ja, jeg er på en midlertidig kontrakt hos Olav de Linde, medgiver Nicholas Thomsen over for TV 2/Fyn.

Hvornår blev du ansat?

- Dengang det stod klart for os, at Mohammad Saad ikke havde tænkt sig at overdrage nøglerne til lejemålet.

I november?

- Ja.

Vil du stadig gerne overtage rollen som udlejer i Bazar Fyn?

- Ja, det kæmper jeg for. Men der er mange i spil. Jeg ved ikke, hvad der sker.

Mandag meddelte Tahir Siddique, som tidligere på året reddede Arkaden Street Food, til Fyens Stiftstidende, at han er ved at undersøge muligheden for at redde Bazar Fyn.

- Jeg kunne godt tænke mig at gå ind i det, enten ved at overtage det eller ved at hjælpe til med det, siger Tahir Siddique til Fyens Stiftstidende.

Indtil videre har Olav de Linde dog serveretten. Selskabet har har sendt sagen i Fogedretten.

Søren Gørup Christiansen, der er direktør i Olav de Lindes afdeling i Odense, kan dog ikke oplyse, hvornår sagen bliver behandlet.

Indtil videre skal butiksejerne altså regne med, at 12 år med basar i de gamle Thrigebygninger stopper ved udgangen af 2019.