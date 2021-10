Efter måneders forsinkelse: H.C. Andersens Hus sætter dato på ophør af soft opening

Konsekvensen blev, at billetprisen for at besøge byens nye fyrtårn blev halveret, mens modtagelsen var lunken hos nogle anmeldere og gæster.

- Det at vente i længere tid med at åbne, er heller ikke en løsning. Soft opening har på mange måder skabt muligheden for, at mange mennesker kunne opleve huset, siger Henrik Harnow, der er direktør for Odense Bys Museer.



Og datoen 30. juni var vigtig, og derfor blev åbningen fastholdt, selvom det ikke skortede på advarsler.

I et referat fra et møde i husets styregruppe i marts 2021, som TV 2 Fyn har fået aktindsigt i, står der:

”Ser man fremad vurderes risikoen for forsinkelser særdeles høj”.

Dengang lød meldingen, at den såkaldte ”grand opening” af alle dele af museet, ville finde sted i løbet af sommeren, og at billetprisen kun ville være halveret indtil august. Den risiko var styregruppen villig til at løbe.

- Man skal huske, at vi stod over for en sommersæson, som også er vigtig for os at få en andel i. Og det har også været vigtigt for huset og kommunen at kunne dele så stor en kulturattraktion i sommer, hvor folk hungrede efter kultur og oplevelser, siger museumsdirektør Henrik Harnow.



Dato offentliggjort i dag

Men først her tre en halv måned efter, at dronningen holdt tale og klippede den røde snor over, har Odense Bys Museer sat dato for, hvornår hele H.C. Andersens Hus står klart, og hvornår gæsterne skal betale den fulde entré.

- Det er med glæde, at Odense Bys Museer kan informere om, at det nye H.C. Andersens overgår til fuld åbning den 1. december 2021. Onsdag den 13. oktober konstaterede styregruppen bag byggeriet, at de elementer, der er nødvendige for at give publikum den fulde oplevelse af det nye, fantastiske museum, vil være klar den 1. december, skriver Odense Bys Museer i en pressemeddelelse, der blev udsendt ti minutter efter at tv2fyn.dk udgav en artikel om den fortsatte soft opening.