Efter måneders hjemsendelse: Louise mødte sine klassekammerater for første gang

Det er efterhånden flere måneder siden, at Louise Maria Jensen begyndte på kosmetikeruddannelsen på Syddansk Erhvervsskole.

Alligevel har hun endnu kun mødt sine klassekammerater online bag hver deres computerskærm. Tirsdag havde hun så første skoledag i et fysisk klasselokale på skolen.

- Når man er startet op online, er det vildt spændende den første dag at skulle møde alle sine klassekammerater, fortæller Louise Maria Jensen.

Skoletiden splittes i to

Snart er hun færdig med grundforløbet og siger atter farvel til klasselokalet på Munkebjergvej i Odense. Da skal hun nemlig ud og bruge al den praktiske erfaring, hun har lært på skolen - derfor er det vigtigt, at hun og klassekammeraterne kan komme tilbage.

Louise Maria Jensen er inden længe færdig med grundforløbet på kosmetikeruddannelsen. Hun har taget størstedelen af forløbet uden at have mødt hendes klassekammerater i virkeligheden. Foto: Jeanette Torndahl Fournier

Indtil nu er det dog kun landets afgangselever som Louise Maria Jensen, der kan vende fysisk tilbage, og det er kun 50 procent af skoletiden, der kan foregå på skolen.

- Det er faktisk først nu, at vi kommer i gang med alt det praktiske. Det har været lidt en udfordring, for det er jo en praktisk uddannelse, fortæller Louise Maria Jensen, der indtil nu er blevet undervist i teori hjemme fra værelset.

Skole tester selv elever

Syddansk Erhvervsskole har indtil nu lukket en tredjedel af eleverne ind på skolen.

- Grundlaget for at blive en dygtig håndværker er, at man kan få lov til at øve sig. Vores undervisere har ventet med længsel på at tage vores elever ind i værkstedsundervisningen, fortæller Lars Bregnehøj, direktør på Syddansk Erhvervsskole.

En stor del af kosmetikeruddannelsen består i praktisk undervisning og praktikforløb. Først nu, hvor eleverne kan vende tilbage til skolen, kan de omdanne teori til praktik. Foto: Jeanette Torndahl Fournier

Selvom eleverne ikke kan vende tilbage på fuldtid, er Lars Bregnehøj stadig en tilfreds direktør på første skoledag.

- Man skal huske, at alternativet er ingenting, så det er fantastisk at få dem tilbage, også selv kun er halvdelen af tiden, siger han.

Fremover skal Syddansk Erhvervsskole selv stå for at teste eleverne. Derfor er man netop nu i gang med at ansætte folk til at pode eleverne. Når testene er oppe at køre, kan erhvervsskolen lukke yderligere op.

