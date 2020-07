Efter to masseslagsmål i Odense: - Stemningen var lidt voldsom

Der har søndag været to tilfælde af masseslagsmål med op til 20 personer involveret i den østlige del af Odense, og det skyldes ifølge Fyns Politi interne opgør i nogle af områdets grupperinger.

Læs også Bandefolk i masseslagsmål ved KFC i Odense

Med andre ord er der ikke tale om eskalering af konflikten mellem forskellige grupperinger i blandt andet Odense-bydelen Vollsmose.

- Vi skønner, at det har været noget internt i en af grupperingerne derude. Det er ophørt, da vi kommer, siger vicepolitiinspektør Jesper Pedersen til TV 2/Fyn.

01:49 Se interviewet med vicepolitiinspektør Jesper Pedersen. Video: Rasmus Rask Luk video

Fandt våben og stoffer

I Odense-bydelen er der etableret en såkaldt visitationszone, og det betyder, at politiet kan kropsvisitere alle i området, også selv om betjentene ikke har nogen mistanke om, at loven bliver brudt.

I forbindelse med kropsvitiseringen af nogle af de involverede fandt politiet blandt andet skruetrækkere, som kan være blevet anvendt som våben, samt euforiserende stoffer.

De involverede, som fortsat var til stede, da politiet nåede frem, er kendt af politiet.

Det første slagsmål fandt sted søndag klokken 17, og også søndag aften var den gal igen.

- Senere på aftenen har vi en hændelse i Egeparken, hvor der er op til 20 personer delt op i to grupperinger, der er i konflikt. Da vi kommer frem, er der ikke alle de personer til stede, og der er roligt, forklarer Jesper Pedersen.

Voldsom stemning i gruppen

Politiet vurderer, at det ikke har relation til de konflikter, der hen over sommeren har været i Vollsmose. Der har tidligere på sommeren været skyderi i bydelen, hvor en 31-årig mand mistede livet.

Læs også Mand dræbt af skud i Odense

Der er i forbindelse med søndagens slagsmål ikke kommet nogen personer til skade.

- Det er internt i grupperne, at der er noget uoverensstemmelse, som gør, at stemningen bliver lidt voldsom, og der bliver ringet til politiet, siger Jesper Pedersen, der forsikrer, at politiet forsøger at skabe tryghed i Odense-bydelen.

- Vi er synligt til stede i Vollsmose for at sikre, at situationen ikke ekskalerer, fastslår han.

Visititationzonen, der blev indført efter skyderierne i juni, udløber i denne uge. Det er politidirektøren, som torsdag afgør, om visitationszonen i Vollsmose skal forlænges.