Efter meget modgang er han topscorer i OB: - Det har været en rutsjebanetur

Der er fodboldskole på OB’s træningsanlæg i Ådalen denne uge, så mens klubbens førstehold knokler på bane 1, er der masser af unge purke, der kigger på midt i en pause fra sommertræningen. Det giver ekstra opgaver for OB’s professionelle spillere, der giver sig tid til autografskrivning og selfiesessions under den blå sommerferiehimmel, hvor de unge fans med begejstring stimler sammen om de voksne helte.

En af de mest populære spillere er Luca Kjerrumgaard, der med tre mål i de første to kampe er OB’s topscorer og en af de nye profiler på holdet. Og han tager sig gerne tid til fansene, for opmærksomheden er positiv.

- Jeg har selv stået her mange gange som dreng og forsøgt at få autografer eller et par handsker eller støvler fra spillerne på førsteholdet, så jeg kan sætte mig ind, hvordan de har det, og jeg vil jo gerne gøre alle glade. Det er en kæmpe ære for mig at kunne få lov at leve af mit arbejde og skabe noget glæde til de folk, der også elsker at se os spille. Så det vil jeg sige, det er jeg superglad for, siger Luca Kjerrumgaard til TV2 Fyn.

Stemningen i Ådalen er i det hele taget anderledes let og positiv her i juli, hvor OB har fået en fin start på sæsonen i 1. division. Forårets mørke skyer er ved at drive væk, og selvom skuffelsen over nedrykningen fra Superligaen stadig sidder i kroppen hos flere af spillerne, er fokus nu rettet mod det altoverskyggende mål denne sæson: Oprykning.