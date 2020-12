Efter mislykket fjernvarmesalg: Kommunen får ikke rabat på advokatregning

Det blev ikke til noget salg af Fjernvarme Fyn, selvom planerne med salget var at skaffte penge til velfærd i Odense.

Flere Odense-politikere har, siden salget blev indstillet, kritiseret kommunens juridiske rådgivere - Horten Advokaterne - for den rådgivning, som firmaet har ydet i forbindelse med salget.

SF-rådmand Brian Dybro kaldte i november, da salget blev indstillet, ligefrem Horten advokaterne for "hundehoveder".

Men på trods af politikernes utilfredshed med den vare, som advokatfirmaet leverede, så bliver der ikke noget afslag på den regning, som Horten har sendt til Odense Kommune.

Det oplyser stabschef Michael Bruhn Frederiksen i en mail til TV 2 Fyn.

Dialog om honorar

Inden salget af Fjernvarme Fyn blev taget af bordet, havde Horten Advokaterne sagt god for, at kommunen ville kunne sælge Fjernvarme Fyn til det forbrugerejede selskab Energi Fyn, uden at give forbrugerne af Fjernvarme Fyn forkøbsret.

Men den vurdering skabte Energistyrelsen tvivl om, og derfor valgte kommunen at droppe salget.

Jeg havde gerne set, at Horten havde reduceret regningen med direkte henvisningen til sagens utilfredsstillende forløb Stefan Birkebjerg, stadsdirektør, Odense Kommune

Dengang sagde stadsdirektør i Odense Kommune, Stefan Birkebjerg, at kommunen var utilfreds med rådgivningen fra Horten, og at kommunen ville gå i dialog om honoraret.

- Vi er utilfredse med forløbet. Vi havde forventet, at Horten havde en tydeligere fornemmelse af risikoen vedrørende fortolkningen, og vi havde ønsket, at risikoen havde været trukket skarpere op, så vi ikke kom til at stå i den situation, vi gør nu. Vi er derfor i dialog med Horten – også om honoraret, siger Stefan Birkebjerg Andersen.

Burde have taget medansvar

Det er Odense Kommunes chefjurist, Karina Elbrønd, der har stået for dialogen med Horten Advokaterne, og der har været afholdt mindst et møde om honoraret.

Men det har ikke givet resultater. Kommunen skal betale den aftalte pris til advokaterne.

Stadsdirektør i Odense Kommune, Stefan Birkebjerg, skriver i en mail til TV 2 Fyn, at han mener, at Horten burde have taget et medansvar for sagens utilfredsstillende forløb.

- Jeg havde gerne set, at Horten havde reduceret regningen med direkte henvisningen til sagens utilfredsstillende forløb. Men jeg kan også konstatere, at man i den slags sager ikke har noget juridisk grundlag for at forlange et egentlig afslag, skirver Stefan Birkebjerg og fortsætter:

- Det må vi så tage til efterretning med den bemærkning, at vi godt er klar over, at det primære ansvar ligger hos styrelsen, der på ingen måder har været sin opgave voksen her, men det er nu alligevel Odense kommunes opfattelse, at det havde klædt Horten at påtage sig et medansvar.

Får det konsekvenser for Odense Kommunes samarbejde og brug af advokatfirmaet Horten fremover?

- Jeg har ikke fantasi til for forestille mig, at vi får behov for juridisk rådgivning til salg af Fjernvarmen igen, svarer stadsdirektør Stefan Birkebjerg i en mail til TV 2 Fyn.

Millionhonorar til advokater

Den samlede udgift til juridisk rådgivning til Horten Advokaterne i forbindelse med det mislykkede salg af Fjernvarme Fyn beløber sig til omkring 2.200.000.

Derudover har Odense Kommune også brugt 4,7 millioner kroner på at få rådgivning fra revisionsfirmaet PwC, som skulle vurdere, hvad Fjernvarme Fyn skulle værdisættes til i forbindelse med det mulige salg.

Beløbet som Odense Kommune har brugt på rådgivning ligger indenfor den ramme på seks til otte millioner kroner, som Økonomiudvalget havde givet bemyndigelse til.

TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar fra Horten Advokaterne uden held.