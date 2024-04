Efter motorvejskaos: Implicerede kan miste kørekortet

Trafikken på Fynske Motorvej mærker onsdag eftermiddag stadig efterdønningerne af to harmonikasammenstød i myldretidstrafikken omkring Odense.

Vagtchef ved Fyns Politi, Henrik Strauss melder, at der nu er ryddet op efter uheldene, og at der arbejdes på at afvikle de massive kødannelser.

- Der er ikke sendt nogle ambulancer til nogle af uheldene. Det var klassiske uheld, hvor folk har kørt for tæt, og så er kørt op bagi hinanden, beretter han.

Og selvom skaderne begrænsede sig til noget der kan laves af en pladesmed, skal alle involverede ikke vide sig sikre på at beholde deres kørekort, forklarer vagtchefen.

- Vi skriver fuld sag på begge trafikuheld, og det betyder at vi vil overveje om kørekortforholdene hos dem som har kørt for tæt, siger han, og fortæller at politi og redning generelt bruger mange ressourcer på folk der kører for tæt på hinanden på motorvejen.