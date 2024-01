Efter næsten to døgns lukning åbner bro endelig

Efter næsten to døgn ser det endelig ud til, at det igen bliver muligt at passere Odins Bro i Odense.

Det oplyser Morten Vilsbæk, der er presseansvarlig i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune. Han beretter videre, at vintertjenesten lige skal have lov at rydde broen for is og sne, inden den er helt klar til at genåbne.

Der har været tale om en historisk lang lukning, og det har givet massive trafikale udfordringer for bilister i byen.



Odins Bro, der åbnede i 2014, er med sin samlede spændvidde på knap 118 meter Nordeuropas største svingbro og et markant vartegn i Odense.

Der kører omkring 25.000 biler over broen i døgnet.