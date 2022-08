Efter nul sejre og ét point: - OB er ikke i krise

Heller ikke cheftræner Andreas Alm synes mærket af tingenes tilstand.

Er du nervøs for dit trænersæde?

- Jeg er, ha ha, ikke så - jeg tror ikke, det er effektivt for en træner at være nervøs eller presset eller andre ting, der tager fokus fra det, du skal gøre. Jeg tror, at det er mere effektivt at føle, at når du får en opgave i en klub, at du skal være der. Også når der er modgang, siger Andreas Alm.

Forstår frustrationen

De professionelle træner mandag, analyserer nederlaget fra søndagens kamp , holder fri tirsdag, og så er der ellers fuld fokus på udekampen mod Brøndby på søndag.

Fansene er knap så tilbøjelige til at feje den elendige sæsonstart ind under græstæppet.

- Krise er vel et ord, man godt kan tillade sig at bruge. Det er godt to måneder siden, vi stod i en pokalfinale, og nu ligger vi sidst i Superligaen. Det synes jeg faktisk er ret bekymrende, siger formanden for OBs fanklub De Stribede Diana Larsen.

Anfører Jeppe Tverskov forstår godt frustrationen hos de stribede fans:

- Det med at sætte sig ind i fansenes mindset forstår vi godt, og derfor har de også helt ret til at være sure. Og lige nu må vi skyde brystet frem og acceptere det.

- Alle siger i munden på hinanden; vi er der jo også næste gang. Men man kan godt fornemme, at folk falder tilbage til, at der var jo engang. Det var dengang, og kan I huske? Det snakker rigtig mange folk om, siger Diana Larsen på spørgsmålet om, hvad snakken går om på lægterne.

4 sejre i 26 kampe

Under Andreas Alm har det været hårdt at være OB-fan. Ser man på de 22 grundspilskampe fra forrige sæson plus de fire, der er spillet i denne sæson, har den svenske cheftræner kun hentet fire sejre hjem til OB i alt.

Er du tilfreds med det?

- Nej, altså svaret findes i tabellen lige nu. Jeg er ikke tilfreds med, at vi ligger sidst i tabellen. Det tror jeg ikke, at nogen er, så det enkle svar er vel nej, siger Andreas Alm.

Spillere og staben i OB skal analysere det seneste nederlag, og så ellers kigge frem, men anfører Tverskov ved godt, at det er svært for fansene at komme videre ovenpå de seneste fire kampe.

- Der er nogle ting, vi kan tage med i forhold til formationen og præstationen i går (1-2 nederlaget til AGF søndag, red.) som egentlig er fine. Men det lyder jo lidt tomt, når man står og snakker med medierne, fordi overskriften skal jo ikke være: Vi har lavet en god præstation. Den skal hedde: Vi fik 0 point. Fordi det er pointene, vi vil have, siger Jeppe Tverskov.

Selvom OB ikke selv vil betegne sig selv som værende i krise, er TV 2s fodboldekspert Morten Bruun ikke bleg for at lange ud efter klubben. Han har kaldt de tredobbelte danske mestre for ligegyldige i dansk fodbold.