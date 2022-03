Efter ny rapport: Alarmerende mange har ondt i sjælen i Odense

Rådmanden er overrasket over, at det står så skidt til med den mentale sundhed i Odense.

- Det overrasker mig, men jeg synes faktisk også, at det er skræmmende, at det står så slemt til, som det viser. Det ser meget værre ud, end nogen af os havde regnet med.

- Jeg tror også Covid har eskaleret den dårlige udvikling forsætter han.

Der er særligt en gruppe, som er særligt ramt af problemer med den mentale helbred, viser Sund Odense.

- Jeg synes det er specielt alarmerende, at det er den yngre målgruppe - og særligt de unge piger, der fortæller, at de har det rigtig dårligt.

Resultaterne af rapporten viser også, at hver 3. Odenseaner føler et højt stressniveau.

- Det ærger mig, at vi ikke har taget hånd om det før, men vi har også haft to år med covid, hvor fokusset har været der.

Det skal ændres

Man kan endnu en pege på de præcise faktorer, der gør, at det står til i Odense som det gør, men Tommy Hummelmose mener, at det er på tide, at man skal gøre noget rent politisk.

- I Sundhedsudvalget bliver vi nødt til at tage fat i de eksperter, som ved noget om det her. Blandt andet hvorfor det står så skidt til i den yngre målgruppe.

- Vi skal grave et spadestik dybere ned, for at finde ud af, hvad grunden til det her er, så vi kan sætte ting i gang, som hjælper de unge mennesker.