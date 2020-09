Efter nye corona-stramninger: Festivaldirektør har fået nok

Coronaen spiser nu en god bid af madfestivalen Spis, som er i gang i Odense.

I et opslag på Facebook fortæller den chokerede festivaldirektør, Tine Petersen, at hun mandag så sundhedsminister Magnus Heunickes (S) pressemøde.

Her blev der indført restriktioner i 18 kommuner - herunder Odense. Restriktionerne betød, at Odense Kommune straks sendte 2.000 ansatte hjem, og at forsamlingsforbuddet blev sænket fra 100 til 50 personer.

Tine Petersen er også blevet nødt til at rykke hurtigt i forhold til programmet:

- Vi har allerede haft aflyst noget, inden de restriktioner der kom i går. Og nu er vi ved med lynets hast at lave om på de events, vi har i løbet af ugen og i løbet af weekenden, fordi vi selvfølgelig mange steder er nødt til at halvere vores antal af gæster, siger Tine Petersen til TV 2 Fyn.

Sorg og frustration

Ifølge Tine Petersen vil restriktionerne få betydning for oplevelsen af madfestivalen, men også for festivalens økonomi.

Direktøren bruger ord som “sorg” og “frustration” i sit opslag på Facebook og fortæller at hendes ansatte “har kæmpet som gale” for at overholde corona-reglerne, og at aflysninger i foråret og i uge 37 har kostet “større tab”.

- Forsamlingsforbuddet rammer os rigtig hårdt, og det rammer også vores samarbejdspartnere rigtig hårdt. Vi har jo en masse underleverandører, som vi køber ting af, så hvis vi bliver tvunget til at aflyse nogle ting eller nedskalere, går det også ud over dem, siger hun.

- Samtidig skaber det et ret usikkert arbejdsklima for os og for alle vores kollegaer, når man ikke kan regne med, at den regel, der gjaldt i går, den også gælder i morgen. Så det er vi meget kede af, og vi er meget bekymrede for den måde, tingene foregår på lige for tiden.

Hun pointerer, at der festivalen lytter til myndighedernes retningslinjer, og at der er gjort en masse for at kunne indrette sig efter forskrifterne.

Fakta om restriktionerne De ekstraordinære tiltag for 18 kommuner gælder foreløbig til 22. september. Få et overblik over de skærpede restriktioner herunder: Forsamlingsforbuddet skærpes. Det betyder, at forbuddet på 100 personer sænkes til 50 personer.

Åbningstiden for restauranter, barer og caféer bliver begrænset til klokken 24.00 fra 9. september. Nu må de have åbent til klokken 02.

Opfordring til øget opmærksomhed på afstandsanbefalinger i det offentlige rum, i restaurations- og forlystelsesbranchen og i kulturlivet.

Der opfordres til frivillig registrering af gæster på restauranter og lignende, så det kan udleveres til myndighederne i forbindelse med smitteopsporing.

Sundhedsstyrelsen vil i løbet af de kommende dage udarbejde skærpede anbefalinger til private sammenkomster.

Flest mulige aktiviteter opfordres til at foregå udendørs.

Myndighederne anbefaler, at sociale arrangementer på uddannelsesinstitutioner bliver aflyst.

Der lyder en opfordring til at arbejde hjemme, undgå offentlig transport og begrænse trængsel i detailhandlen.

I detailhandlen opfordres det til, at kun ét familiemedlem ad gangen handler.

Der iværksættes en "massiv" informationsindsats målrettet borgerne i Københavnsområdet og Odense Kommune.

Samtidig oplyses det, at der kan komme yderligere tiltag, hvis smitten ikke reduceres - for eksempel yderligere brug af mundbind i det offentlige rum.

Derudover opfordres ledelsen på uddannelsesinstitutioner til at forberede sig på yderligere tiltag - eksempelvis skærpede afstandskrav.

Københavnsområdet og Odense Kommune bliver også undtaget fra den ellers planlagte udvidelse af den tilpassede Superligaordning til andre idrætsarrangementer. Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet, Ritzau Se mere

Tine Petersen havde hellere set, at man havde valgt at lukke uddannelsesinstitutioner eller pålagt odenseanerne mundbind i supermarkeder og andre steder, hvor vi færdes tæt.

- Selvfølgelig kender jeg også - eller har kendt - for tidligt fødte, kræftpatienter, folk med nedsat immunforsvar og ældre mennesker, som jeg kan være bekymret for, men jeg er godt nok også bekymret for, hvordan virksomhederne skal klare sig, så der fortsat bliver råd til den velfærd, vi forventer i Danmark, og de klimaomstillinger, som mange af os håber på for vores børns skyld, skriver hun.

Festivaldirektøren er bekymret for, hvad der bliver tilbage af “events, kulturliv, restaurationer og iværksætter-trang på den anden side af den her periode …”.

Har én uge til at lave overskud

Spis Odense Food Festival gik i gang 7. september og slutter den 13. og har med Tine Petersens ord i grove træk “én uge om året til at lave fortjeneste”.

- Men når tæppet med 0 dages varsel bliver revet væk under os og vores kollegaer og forsamlingsforbuddet sænket (bl.a. fordi tøjkæden vist blev knyttet lidt for tæt blandt nogle kåde unge på vej ud i livet), så er jeg egentlig ved at være nået til grænsen af, hvor meget samfundssind jeg med frejdighed kan motivere mig selv til at udvise, skriver festivaldirektøren.

Hvad kan det her komme til at betyde for jeres økonomi?

- Det må vi se, når ugen er omme. Det har selvfølgelig en effekt, men jeg synes, vi har gjort os virkelig, virkelig, virkelig umage med at få det bedste ud af det, som vi har at arbejdet med, fordi vi er indstillet på at være løsningsorienteret. Ligesom jeg har set alle andre i kulturbranchen er helt enorm agile og vil så gerne få det bedste ud af situationen.

- Derfor synes jeg også, vi skal have nogle ordentlige vilkår at arbejde under, hvor tingene ikke kan ændre sig fra den ene dag til den anden, siger Tine Petersen.