Efter påbud for kritisable arbejdsforhold: Børneafdeling på OUH iværksætter handleplan

- Vi stiller nogle krav til hinanden, som vi måske ikke gjorde før, hvor vi siger: "Jamen, det kan godt være, du ikke har et behov, men vi har brug for at snakke med dig om tingene". Det er noget, der er kommet efter påbuddet, siger Maja Eggert Jørgensen.

Hun fortæller også, at de på afdelingen har haft undervisning med psykologer om, hvordan man håndterer familier i krise, så sygeplejerskerne ikke går hjem uden at få reflekteret over hændelserne.

Maja Eggert Jørgensen kan allerede mærke, at de handlinger der har været iværksat siden påbuddet har hjulpet, og derfor er hun heller ikke i tvivl om, at de vil følge den nye handleplan.

- Det er klart, at det er en prioritering, vi har, fordi det er hårdt at være her, når vi har nogle familier eller nogle forløb, som kan være svære. Så det er ikke et tilbud, det er en skal-opgave, lyder det fra afdelingssygeplejersken.