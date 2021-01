Efter to røverier i 2021: 24-årig idømt straksdom på et års fængsel

To røverier i butikker med pistol i centrum af Odense har onsdag fået en 24-årig mand idømt et års fængsel som straksdom.

Første røveri skete mod Lokalbrugsen på Skt. Jørgensgade i Odense den 2. januar. Samme dag som røveriet blev den 24-årige mand efterlyst af Fyns Politi og dagen efter anholdt.

- Mange borgere henvedte sig med et navn, hvilket gjorde, at vi kunne finde frem til ham og anholde ham dagen efter, forklarer anklager ved Fyns Politi Daniel Dokkedahl.

Var fri i kort tid

Efter afhøringen om røveriet i Lokalbrugsen blev den 24-årige mand løsladt igen. Men han nåede kun at være på gaden i to dage, før han tirsdag begik endnu et røveri i Rema 1000 på Sandhusvej i Odense.

- Igen fik vi god assistance fra borgere, da kunder i butikken tilbageholdt ham, siger Daniel Dokkedahl.

Onsdag erkendte gerningsmanden sig skyldig i de to røverier, hvilket gjorde det muligt at idømme ham straksdom.

Straksdomme falder ikke så tit, forklarer anklageren i sagen, da det kræver, at personen selv erkender sig skyldig.

- Men han blev taget på fersk gerning og kunne se beviserne for sig, siger Daniel Dokkedahl og fortsætter:

- Det har haft en afgørende betydning, at borgerne har hjulpet. Vi kan i den her sag helt konkret se, hvor vigtigt det er for vores arbejde, at vi får hjælp, når vi beder borgerne om det.