Efter sag om bandeleder der undgår udvisning: Fynske politikere vil tage aktion

Den 30-årige Osman Ali Osman, der ifølge politiet er leder af banden 9hunna, er blevet idømt betinget udvisning tre gange og har to gange fået en advarsel om udvisning. Men udvist er han ikke blevet.

Det kunne Ekstrabladet fredag skrive.

Ekstrabladet har desuden fortalt, hvordan flere politikere har sidenhen undret sig over, at det har kunne lade sig gøre.

Også fynskvalgte Mikkel Bjørn (DF) er rystet over situationen.

- Det er en skandale, at sådan en mand kan få lov til at begå den ene kriminelle handling efter den anden – oven i købet grov, personfarlig kriminalitet - og så fortsat opholde sig i Danmark, siger han og fortsætter:



- Hvis du får et gult kort i fodbold, så får du jo ikke fem gule kort, før du får et rødt.

Retsordfører i Socialdemokratiet, Bjørn Brandenborg, deler frustrationerne, han ser hos sine politiske kollegaer.

- Jeg synes, det virker grotesk, at man kan slippe afsted med at begå så voldsom kriminalitet, og så stadig have mulighed for at være i vores land, siger han.

Et spørgsmål om menneskerettighedskonventionen

Bjørn Brandenborg (S) henviser dog til Menneskerettighedskonventionen, der nogle gange kan komme i vejen for udvisning.

- Vi har også en forpligtelse i Danmark til at leve op til vores internationale forpligtelser, og det er jo den balancegang, hvor der jo er et juridisk slagsmål.

- Jeg synes den vigtigste politiske opgave er at sende et meget klart signal til domstolene om, at medmindre man er helt sikker på, at det er i strid med de internationale forpligtelser – altså menneskerettighedskonventionen – så skal folk udvises. Og der synes jeg hele tiden vi skal kigge på, om der er mere vi kan gøre i vores lovgivning, siger han til TV 2 Fyn.

- Forrykt at brødre kan beskytte hinanden

Mikkel Bjørn (DF) peger særligt på den del af konventionen der handler om ret til familieliv. Osman Ali Osman har nemlig også en kriminel bror.

- De her brødre kan beskytte hinanden, fordi de har ret til familieliv med hinanden. Det er simpelthen forrykt.



Konventionen er jo også med til at beskytte en masse mennesker, så skal man ikke stole på domstolene i det her tilfælde?



- De her konventioner er aldrig blevet skrevet for at beskytte kriminelle fra at blive udvist af et land som Danmark, siger Mikkel Bjørn.

- Når konventionerne bliver brugt som løftestang til at føre den helt, helt forkerte politik, så er vi som politikere nødt til at tage ansvar for situationen og sørge for at de her konventioner enten bliver skrevet om, fortolket anderledes, eller i sidste instans at vi udtræder af dem.

Retsordfører er åben for flere stramninger

Bjørn Brandenborg (S) fremhæver hvordan der allerede er blevet lavet stramninger på området, men tilføjer:

- Helt overordnet, så er der ikke noget, som vi ikke er indstillet på at kigge på i forhold til at kunne udvise mere konsekvent, når det kommer til kriminelle udlændinge.

Fra Mikkel Bjørn (DF) er meldingen klar:

- Jeg så gerne at vi simpelthen fjernede det her koncept med advarsel om udvisning, så hvis folk får en udvisning, så bliver de selvfølgelig udvist første gang.