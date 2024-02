Efter gentagne voldsomme episoder med trusler og uacceptabel elevadfærd på Agedrup Skole, vil Konservative nu have indsat en midlertidig ledelse i stedet for nuværende skoleleder Christian Gantzhorn Hovendal.

Det fortæller Rikke Beider (K), der er udvalgsmedlem i Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune.

- Vi har ikke set noget som helst i redegørelsen fra i torsdags, som har gjort os trygge. Vi ønsker, at der skal komme ro omkring Agedrup Skole og at forældrene skal få tillid. Det kan vi ikke se lykkes med den nuværende ledelse, når det er den, de har klaget over, siger hun.

Tirsdag skal der afholdes møde i Børn- og Ungeudvalget. Her har Konservative fremsat forslag om at indsætte en ny, midlertidig ledelse på skolen. Partiet mener, at det skal være hurtigst muligt, men i sidste ende er det forvaltningen, der tager beslutningen, hvis der er et flertal, der stemmer for.

- Samtidig med at vi fremsætter forslaget på udvalgsmødet i mødet, har vi også fået det igennem, at der skal laves en ekstern undersøgelse. Vi skal se resultatet af undersøgelsen, for at se hvad der har foregået, hvordan kommunikationen har været og hvordan ledelsen har ageret i den her sag, før vi tager stilling til, om han skal afsættes permanent, siger Rikke Beider (K) til TV 2 Fyn.

Det er blot en uge siden, at 113 forældre i en mail til politikere og embedsværket beskyldte blandt andet skoleledelsen for ikke at handle i tilstrækkelig grad på uacceptabel adfærd blandt skolens elever. Adfærden dækker ifølge forældrene en lang liste af konkrete eksempler på grænseoverskridende adfærd, blandt andet trusler med kniv, seksuelle krænkelser, indtag af alkohol og euforiserende stoffer på skolen og tæsk når en elev fylder 11 år, såkaldt "11-års tæsk".