Efter sejr over Viborg: Odense Håndbold er halvvejs til DM-trofæet

Hun ramte på et straffekast Viborg-keeper Anna Kristensen i ansigtet, og dommeren vurderede, efter at have set episoden igennem på video, at det var farvel og tak til Rej.

Kort efter kunne Odense gå til pause foran 15-11.

Kamp om pokalen

Viborg kom flyvende ud fra omklædningsrummet. Med fire scoringer i træk på fem minutter bragte jyderne hurtigt balance på måltavlen.

Det tvang Odense-træner Ulrik Kirkely til timeout, og det hjalp. Fynboerne fandt igen en god rytme - især hjulpet på vej med store redninger fra landsholdskeeperen Althea Reinhardt i målet, der stod med en redningsprocent på 52 i kampen.