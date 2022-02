Efter seks forlængelser: Nu er det slut med visitationszone i Vollsmose og Korsløkke

Siden oprettelsen i november sidste år har Fyns Politi visiteret 117 personer i området, hvoraf 17 blev til sager om euforiserende stoffer og fire omhandlede sager om våbenloven. Der er både fundet en isoleringskniv, kniv, foldekniv, hakke, to baseballbat samt en skruetrækker.

Fundende gav grundlag for at tro, at der kunne komme voldelige konfrontationer mellem personer fra forskellige grupperinger i området.