Efter skud i Vollsmose bliver en enkelt person stillet for dommer

Senioranklageren er ikke færdig med at forberede retsmødet, og han kan derfor ikke oplyse, hvad sigtelsen nærmere kommer til at dreje sig om.

Flere løsladt

Allerede i nattens løb fortalte politiets vagtchef Sten Nyland, at de fleste anholdte var blevet løsladt, og at der kun var to personer, som fortsat var tilbageholdt.

Den ene af dem bliver sluppet fri, mens den anden skal en tur forbi Retten i Odense, hvor en dommer skal tage stilling til, om der skal ske varetægtsfængsling. Det sker i et retsmøde, som begynder klokken 14.