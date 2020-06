Efter skuddrab: Flere hundrede samlet for at mindes

Mere end 200 mennesker er fredag mødt op til mindehøjtidlighed i Vollsmose, og flere kommer hele tiden til. De er mødt op for at mindes den 31-årige beboer, Abdinur Mohamed Ismail, der blev dræbt natten til onsdag.

Blomsterne på gerningsstedet bliver afleveret i stilhed. Og trods de mange mennesker er der ro - nogle græder.

Læs også Mand dræbt af skud i Odense

Blandt de fremmødte er også Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), der startede mindehøjtideligheden med en tale.

- Hele Odense står sammen. Vi giver ikke op. Vi skylder hinanden at blive ved. Jeg vil opfordre til, at vi mindes Abdinur med værdighed, siger han til de fremmødte.

Blomsterne bliver lagt ved siden af gerningsstedet. Foto: Preben Dahl

Arrangørerne har sat afspærringsbånd, som pressen skal holde sig bag. Foto: Preben Dahl

Vil ikke acceptere det

Højtideligheden er arrangeret af foreningen We Enjoy Vollsmose. De samles på gerningstedet i bydelen for at ære den afdøde. Men også for at vise, at man ikke accepterer, at uskyldige liv går tabt, lyder det i begivenheden på Facebook.

- Vi må vise, at vi står stærkt sammen og er imod alt, hvad der foregår i ghetto-områderne, står der videre.

Hele byen bakker op

Det er også borgmesterens budskab, da TV 2/Fyn taler med ham.

Det er jo fuldstændig uanstændigt, at der er nogle, der kan køre rundt og skyde uskyldige mennesker her i Vollsmose Peter Rahbæk Juel (S), borgmester, Odense

- Der er blevet skudt, der hvor der bor børnefamilier, og de bliver vækket om natten af drive-bys. Det er der ikke nogen, der skal opleve. Så det her er også et signal om, at Vollsmose ikke bare er Vollsmose. Vollsmose er også Odense, og hele Odense bakker op, siger han.

Peter Rahbæk Juel er løbende i kontakt med politidirektøren, fortæller han.

- Jeg ser meget gerne, at vi kan få de skyldige anholdt, så de kan blive dømt - gerne så hårdt som muligt. For det er jo fuldstændig uanstændigt, at der er nogle, der kan køre rundt og skyde uskyldige mennesker her i Vollsmose, siger borgmesteren.

- Vi er her for at mindes den afdøde, der blev offer for den her hensynsløse vold. Det gør noget, at vi kan være sammen om det og lige tale med hinanden, siger borgmester Peter Rahbæk Juel. Foto: Preben Dahl

Tilfældigt offer

Den 31-årige mand blev ramt i forbindelse med en banderelateret skudepisode. Ifølge flere venner og beboere i området var han dog ikke en del af bandemiljøet, men blot et tilfældigt offer.

Læs også Venner til skuddræbt: - Han var ikke i det kriminelle miljø

De fortæller til TV 2/Fyn, at Abdinur Mohamed Ismail var på vej hjem fra moskéen, da der blev affyret skud foran hans bopæl. Skuddene kom fra en bil og ramte ham i hovedet.

Politiet vurderer, at skyderiet er en udløber af en igangværende konflikt mellem personer fra flere grupperinger.