Efter skuddrab: Ordførere peger på skærpet straf, forebyggelse og mere politi

24. juni blev en uskyldig 31-årig mand dræbt, da han blev fanget i skudlinjen mellem to rivaliserende grupperinger i Vollsmose.

Politiet har torsdag bedt offentligheden om hjælp til at finde frem til gerningsmændene, ligesom man har offentliggjort video- og billedemateriale.

Sagen afføder nu reaktioner fra politisk hold.

Karina Lorentzen Dehnhardt er retsordfører for SF. Hun ærgrer sig over, hvad episoden betyder for alle de personer i Vollsmose, der ikke har tilknytning til det kriminelle miljø.

- Jeg synes, det er uhyggeligt. Det er helt crazy. Det er ualmindeligt i Danmark. Og det er frygteligt synd for de mange, mange tusinde mennesker, der bor i Vollsmose. Så kan det godt være, de på højrefløjen siger, man skal fortælle det til politiet, hvis man ser noget. Men der må også være grænser for, hvad vi kræver af almindelige mennesker i forhold til sådan nogle typer som dem her, siger hun til TV 2 Fyn

Hun peger på, at der skal sættes ind med forebyggelse for at undgå lignende episoder i fremtiden.

- Jeg plejer jo at tale varmt om forebyggelse, men med typer som dem her, der løber rundt med skarpladte pistoler, er den bedste løsning jo at sætte dem i fængsel. Men vi bliver også nødt til at sætte massivt ind med forebyggelse, for ellers kommer der et lag mere.

- De mennesker skal ikke bo i Vollsmose – hvis de bor der, skal de smides ud. Men vi ved fra sager i København, at det kan være en meget langsom proces, og vi har efter min mening brug for en fast track til at behandle sådan nogle sager.

Fyns Politi har over for TV 2 Fyn torsdag udtalt, at gerningsmændene var velforberedte, voldsparate og gode til at håndtere våben.

K: Borgerne må hjælpe

Også tidligere justitsminister og nuværende retsordfører for Konservative, Søren Pape Poulsen, er bekymret over, hvad videomaterialet viser.

- Det er uhyggeligt at se, at man render rundt med pistoler. Det viser, at der stadigvæk er noget at komme efter, og at vi stadigvæk skal have mandet op på politiet, siger han.

- Vi forhandler jo en ny politiaftale i øjeblikket, og den skal selvfølgelig føre til, at vi i de her boligområder får noget mere politi - det er bare nødvendigt. Det kan vi jo se.

Han tror på, at nogen sidder inde med viden, der kan hjælpe politiet til at finde frem til manden.

- Selvfølgelig er der folk, der ved, hvem det her er. Kunsten er bare, om de er samfundsborgere nok til at sige det eller tippe politiet anonymt om, hvem det kunne være, siger han.

Han er erklærer sig uforstående over for Karina Lorentzen melding om, at der er grænser for, hvad man kan forvente af personerne i området.

- Man kan jo anonymt give politiet et tip, og det er det, man skal, siger han.

Sæt hårdt mod hårdt

Mens SF peger på mere forebyggelse og Konservative på mere politi, peger Venstres retsordfører, Inger Støjberg, på at skærpe straffende for bandekriminalitet.

- Det her er en decideret modkultur til den danske kultur, og det er jo det, vi har kunnet se vokse ud af ghettoområderne. Der er kun et sprog, de her forstår, og det er hårdt mod hårdt. Det vil sige, at vi skal udvise lige så mange, vi overhovedet kan komme afsted med. Vi har slet, slet ikke brug for dem, siger hun.

Men der er jo allerede sat hårdt mod hårdt, og det sker stadig. Er det ikke et udtryk for, at det ikke virker?

- Jeg mener, at der kun er en ting at gøre. Det er at skærpe straffene og sætte hårdt mod hårdt endnu engang, siger hun.