Efter skudepisode: Fyns Politi indfører skærpet strafzone i Vollsmose

For at forhindre fremtidige utryghedsskabende kriminelle handlinger indfører Fyns Politi en skærpet strafzone i Odensebydelen Vollsmose.

Den skærpede strafzone oprettes på baggrund af flere skudepisoder i Vollsmose. Den første fandt sted onsdag den 17. juni 2020. Her blev ingen ramt.

Onsdag den 24. juni blev der så afgivet skud igen. Denne gang blev to personer ramt. Den ene afgik ved døden kort efter.

- Det er nu anden gang i løbet af kort tid, der bliver afgivet skud i området. Borgernes tryghed og sikkerhed er helt afgørende for os. Vi kan ikke, og vi vil ikke acceptere, at der bliver anvendt skydevåben, siger politidirektør Arne Gram i en pressemeddelelse.

- Vi indførte derfor visitationszone torsdag i sidste uge. Alligevel skete det så igen i nat og denne gang med fatale følger – en mand mistede livet og en anden mand blev såret. Derfor har jeg nu besluttet at indføre skærpet strafzone, siger han.

Efterforsker ofrenes relation til grupperinger

Den skærpede strafzone betyder, at visse former for urtyghedsskabende kriminalitet begået i zonen straffes med op til det dobbelte i forhold til gældende praksis.

- Dermed sender vi et klart og tydeligt signal til det kriminelle miljø om, at politiet er parat til at tage alle midler, vi har til rådighed, i brug for at få bragt de kriminelle handlinger til ophør, siger Arne Gram.

Efter onsdagens skudepisode døde også en hund, der blev ramt af skud, og det vurderes af Fyns Politi, at den sidste uges to skudepisoder har relation til en ignagværende konflikt mellem grupperinger i Vollsmose og Korsløkke.

Politiet efterforsker fortsat relationerne mellem de to ofre, og de grupperinger, der er i strid med hinanden.