Efter skudepisode: Visitationszone forlænges i Vollsmose

Desuden har politiet fået anmeldelser og gjort fund, der gør, at man frygter, at det kan komme til voldelige konfrontationer mellem de forskellige grupperinger.

Stadig uro i området

- Med skudepisoden nytårsnat i Fyrreparken må vi desværre konstatere, at situationen i området stadig fordrer, at vi opretholder visitationszonen i Vollsmose og Korsløkke. Vi vil ikke finde os i, at en lille gruppe af personer tror, at loven ikke gælder for dem, og at de kan tillade sig at udsætte andre for fare. At bruge våben på offentlige områder, hvor almindelige, fredelige borgere færdes, er simpelthen forkasteligt. Vi ved, at visitationszonen lægger et pres på de personer og grupperinger, der begår kriminaliteten og de utryghedsskabende handlinger, og derfor er det et af de bedste redskaber, vi har. Samtidigt er det vigtig for mig, at borgerne i Vollsmose ved, at vi gør alt, hvad vi kan for at sikre trygheden og sikkerheden i området, så de kan færdes trygt, hvor de bor, siger politidirektør hos Fyns Politi Arne Gram.

Visitationszonen blev oprindelig oprettet den 9. november sidste år, efter en skudepisode i Vollsmose den 8. november om aftenen.