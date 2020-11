Efter slemt uheld: OB og Brøndby går i krig mod racisme

OB og Brøndby tager afstand fra opslag på sociale medier, efter at Brøndby-spilleren Blas Riveros pådrog sig en alvorlig skade i søndagens superligakamp mellem de to klubber.

Ifølge klubberne har flere personer ytret sig på sociale medier i "meget upassende vendinger" mod OB-spillerne Ryan Johnson Laursen og Emmanuel Sabbi, der begge var involveret i situationen, hvor Riveros kom galt afsted.

- I et enkelt tilfælde på en stærkt racistisk måde og derudover i et generelt meget grimt sprogbrug om og til spillerne, skriver OB på sin hjemmeside og slår fast, at klubben tager stærkt afstand fra ytringerne.

Læs også Efter kamp mod Brøndby: OB-spillere chikaneret

- Fodbold er et spil, der kalder på store følelser og passion, men uanset resultater og situationer undervejs i kampene opfordrer vi kraftigt til, at man holder den gode tone og ikke bruger sætninger med racistiske, homofobiske eller diskriminerende udtryk, lyder det fra den fynske klub.

Husk den gode tone

På Brøndbys hjemmeside lyder opfordringen: "Husk den gode tone".

Klubben skriver, at OB efter kampen har taget kontakt, og at begge spillere var meget kede af uheldet.

- Sammen med OB vil vi derfor gerne opfordre alle til at huske at bevare en ordentlig tone og tænke sig om, før man går til tasterne.

- Det er nemt at lade sig rive med og være i følelsernes vold, når man bevæger sig rundt på de sociale mediers kommentarspor, men vi har alle et ansvar i at skabe en god debat og en bedre tone på de sociale medier, skriver Brøndby.

Læs også Flotte scoringer sænker OB på Vestegnen

Blas Riveros, der kommer fra Paraguay, spillede søndag sin allerførste superligakamp, da uheldet var ude.

En skanning har siden vist, at Riveros har beskadiget både korsbånd og ledbånd og er ude i resten af sæsonen.