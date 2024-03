Efter spyt mod byrådsmedlem: Toppolitiker ramt af æggekast på åben gade

Efter at TV 2 Fyn fortalte, at en ukendt person spyttede efter byrådspolitikeren Araz Khan (LA) på åben gade, fortæller hans kollega fra Odense Byråd nu, at en person for nylig kastede æg efter ham - også på åben gade.

Rådmanden for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune Christoffer Lilleholt (V) fortæller til TV 2 Fyn, at han forrige lørdag var på restaurant med nogle venner. Efter maden besluttede de sig for at gå ud og få en drink.

Da selskabet stod på gaden foran restauranten, kom en lille, ældre bil kørende.

Idét bilen passerede, kastede en person i bilen flere æg efter dem. Et af æggene ramte Christoffer Lilleholt på siden, og den klæbrige æggemasse blev smurt ud over hans jakke, som nu skal en tur forbi et renseri.