Efter stigende aktivitet: Boldklub lukker alle baner

Det kan være svært at holde sig fra en fodbold, når solen skinner. Men det bliver man nu nødt til på OKS' baner i Odense.

Odense Kammeraternes Sportsklub, som klubben officielt hedder, har valgt helt at lukke deres baner for at undgå spredning af coronasmitte.

- Vi har sat skilte og bånd op på banerne, vi har markeret det på vores hjemmeside og vores Facebookside, og så har vi samlet målene, så der ikke er noget at sparke bolden ind i, siger Klavs Larsen, som er formand for bestyrelsen i OKS.

Læs også Efter lukning af fitnesscentre: Fynboer finder alternative måder at få motion på

Indtil lørdag var banerne åbne, men ifølge klubbens bestyrelse har alt for mange fritidsbrugere opholdt sig på banerne, hvorfor de nu bliver lukket helt.

- Folk vil selvfølgelig gerne røre sig og have frisk luft, men nogle glemmer at bruge deres sunde fornuft og har været for tæt sammen, siger Klavs Larsen.

OB's baner også lukket

Banerne i Ådalen, hvor Odense Boldklub træner, er også lukket. Desuden har Odense Kommune nedlagt forbud mod, at klubbens spillere træner på kommunens baner.

OB-truppen var ellers klar til at gå på græs, efter Divisionsforeningen udsendte nye anbefalinger for, hvordan klubberne skal forholde sig under coronakrisen.

Læs også Odense Kommune nedlægger forbud mod OB-træning

Men da Odense Kommune blev bekendt med OB's planer, indskærpede man over for klubben, at alle kommunens idræts- og fritidsfaciliteter er lukket frem til 13. april.

Håber på forståelse

Hos OKS håber de, at deres nye tiltag vil få folk til at blive hjemme, indtil det igen bliver tilladt at mødes på banerne.

- Vi håber, at folk forstår alvoren, og at man ikke kan samles. Det er jeg sikker på, folk nok skal respektere, siger Klavs Larsen.

Kan I ikke være ligeglade med, om folk samler sig her?

- Det er ikke vores ansvar, men vi har en opgave i at bidrage, som vi kan. Vi får måske et dårligt omdømme, fordi det ser ud som om, vi ikke har styr på vores miljø, siger Klavs Larsen.

Læs også Fitnesscentret er lukket: Fynboer 'jumper' hjemme i stuen