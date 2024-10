Efter stor fiasko: OB-træner vil knække kurven med mere tempo

Mens efterårsferien er lige om hjørnet for de fleste fynboer, er der lektier, der skal laves for OB’s førstehold i NordicBet Ligaen.

I fredags tabte holdet 0-3 på hjemmebane til HB Køge, og det har givet træner Søren Krogh noget at tænke over.

Han er ikke tilfreds med spillet i nedturen mod HB Køge, som var et foreløbigt lavpunkt i sæsonen og samtidig en kulmination på en hakkende periode for OB.

- Der var nogle ting, som vi skal have rettet op på. Det (hakkende spil, red.) har været en tendens på det seneste, og det kigger jeg rigtig meget ind i. Hvordan får vi designet noget, som kan ændre den rytme, som vi har set i en periode? Det kigger vi meget på, siger Søren Krogh til TV 2 Fyn.

Langsomt spil

Selvom OB stadig ligger suverænt nummer ét i NordicBet Ligaen, er Søren Krogh ikke tilfreds med udviklingen på holdet. De seneste fire kampe har OB lukket otte mål ind og kun scoret syv mål.

- Vi skal finde ud af, hvornår vi bruger den fart, vi har i holdet. På det seneste har vi spillet for omstændigt, og når vi skal spille hurtigt, har vi spillet langsomt. Vi mangler generelt noget tempo, når vi flytter bolden. Vi skal være bedre til at åbne rum for hinanden og være sammenhængende i vores løbemønstre. Det mangler vi rigtig meget nu. Vores spil er blevet meget stationært, siger Søren Krogh.

- Jeg er ikke decideret bekymret, men jeg må se, om jeg kan designe en spillestil, der er mere pragmatisk, indtil Luca Kjerrumgaard er på plads igen. Vi havde en base, der fungerede omkring ham, men vi må også sige, at det er tyndt at nævne én spiller, som nøglen til at vinde. Det skal vi kunne løse, men det har været sværere, end jeg havde regnet med i vores situation, tilføjer han.

Topscorer har været savnet

Træneren lægger ikke skjul på, at fraværet af topscorer Luca Kjerrumgaard har været mærkbart.

- Han har scoret halvdelen af vores mål, og han er en del af vores gode struktur på holdet, men jeg må kigge på, om jeg har været bred nok i forhold til at have en Plan B klar i tilfælde af skader. Vi har i denne periode lært, at rollerne på holdet ikke er så fast definerede endnu, at vi bare kan spille på én bestemt måde, siger Søren Krogh.