Efter storm af støjklager: Letbanen henter udenlandske eksperter til byen

Derfor får Odense Letbane blandt andet hjælp af udenlandske eksperter. Det fremgår af det seneste nyhedsbrev fra Odense Letbane, som er udgivet 9. april.



- Helt aktuelt er et hold af udenlandske eksperter hentet ind for at lave minutiøse analyser af letbanens togsæt – med særlig opmærksomhed på forholdet mellem hjul og skinner. Dertil kommer et fortsat fokus på at sikre regelmæssig afdrejning af hjul for dermed at imødegå støjfremkaldende flat spots, skriver Odense Letbane på sin hjemmeside.

Odense Letbane skriver derudover at man har iværksat en skærpet indsats for at få klarhed over, hvad der påvirker letbanens støjniveau.

TV 2 Fyn forsøger at få en kommentar fra Odense Letbane.