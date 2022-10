Efter stort pres fra forbrugerne: Fynske tomater kan alligevel købes til vinter

Der kommer alligevel fynske tomater i de danske supermarkeder i dette efterår.

Flere danske supermarkeder vil nemlig få leveret tomater fra Nordic Greens - det tidligere Alfred Pedersen & Søn - ved Bellinge.

Således skal forbrugerne alligevel ikke spejde så langt efter de fynsk producerede tomater, som meldt ud i begyndelsen af september.

Her var meldingen, at der på grund af høje energipriser blev lukket helt ned for produktionen af både tomater og agurker hen over vinteren.

Men nu er Nordic Greens altså i gang med produktionen - dog i mindre skala.

- Det er på et lille areal, cirka 25 procent af, hvad vi producerer normalt, oplyser direktør hos Nordic Greens, Mads Pedersen, til TV 2 Fyn.